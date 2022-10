Jovem estuprada pelo padrasto dos 7 aos 19 anos relata abusos à polícia

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) de Corumbá

A Polícia Civil prendeu um homem, de 44 anos, suspeito de estuprar a enteada desde os 7 anos, em Corumbá (MS), a 428 km de Campo Grande. Atualmente, a vítima tem 19 anos. A investigação policial aponta que o homem negava comida e impedia que a jovem tomasse banho quente quando ela se recusava a ceder aos abusos sexuais.

Além disso, a vítima era proibida de acessar as redes sociais, assim como fazer atividades extracurriculares quando frequentava a escola. O homem ainda era agressivo com a mãe e os irmãos da jovem, afirmam as autoridades.

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra o suspeito, nesse domingo (23).