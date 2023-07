Jovem estuprada foi deixada sozinha na rua de casa após show

O suspeito de cometer o crime de estupro foi localizado pela polícia e preso no mesmo dia. Vídeos mostram ele saindo do local às 7h08

Uma jovem de 22 anos estava no show da Tardezinha, do cantor Thiaguinho, no último sábado (29), onde disse ter consumido bastante bebida alcoólica. Na hora de sair do local, o Mineirão, um amigo chamou um carro de aplicativo para ela ir para casa sozinha, e compartilhou a corrida com o irmão dela, que acabou dormindo enquanto acompanhava.

As imagens das câmeras de segurança da rua mostram o carrro de aplicativo chegando na porta da casa da vítima por volta das 3h de domingo (30). O motorista desceu do veículo e tocou o interfone, sem sucesso.

Com a ajuda de uma outra pessoa que passava na rua, o motorista tirou a jovem do carro e a deixou sentada no meio-fio, apoiada em um poste, por volta das 3h10. Ele ainda tentou tocar o interfone novamente, mas não foi atendido.

Por volta das 3h17, é possível ver que ele vai embora com o carro e deixa a jovem na rua, desacordada. Logo depois, às 3h22, um homem aparece no local, pega a mulher, a coloca no ombro e sai andando por alguns quarteirões do bairro Santo André. O trajeto durou pelo menos 15 minutos, já que às 3h16 uma outra câmera mostrou que ele ainda estava carregando ela.

De acordo com o histórico policial, o homem a levou para um campo de futebol no mesmo bairro. Ela foi encontrada na manhã seguinte por populares, seminua e ainda desacordada.

O suspeito de cometer o crime de estupro foi localizado pela polícia e preso em flagrante no mesmo dia. Vídeos mostram ele saindo do local às 7h08. Ele disse para a polícia que viu a moça desacordada sozinha na rua e quis levá-la para um local seguro.

Ele negou o crime e disse que a mulher teria vomitado em sua roupa durante o trajeto em que foi carregada. As roupas do suspeito serão periciadas.