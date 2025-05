Jovem é resgatada após sequestro por facção criminosa em MT

Uma jovem que havia sido sequestrada por uma facção criminosa foi resgatada com vida pela Polícia Civil, nesta sexta-feira (2/5), em uma residência no bairro Primavera, em Sorriso, a 420 km de Cuiabá. Três suspeitos foram presos em flagrante no local.

De acordo com informações da Polícia Civil, os investigadores chegaram até a casa após receberem uma denúncia indicando que a vítima estaria sendo mantida em cativeiro e corria risco iminente de morte. Ao invadir o imóvel, os agentes localizaram a jovem e detiveram os criminosos.

Em depoimento à polícia, a vítima afirmou que sua morte havia sido decretada por integrantes da facção durante uma videochamada. Ela relatou ainda que foi agredida e forçada a beijar um dos suspeitos. Segundo a jovem, outros dois envolvidos conseguiram fugir levando sua motocicleta e uma arma de fogo.

A investigação aponta que o sequestro ocorreu pela manhã, no momento em que a vítima deixava o supermercado onde trabalha. Ao perceber que o pneu de sua moto estava furado, ela foi abordada pelos suspeitos e levada até o cativeiro.

A polícia informou que a jovem utiliza tornozeleira eletrônica em razão de uma condenação por tráfico de drogas. O caso segue sob investigação para apurar a motivação do sequestro e identificar os demais envolvidos no crime.