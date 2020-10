Jovem é presos suspeito de agredir a própria mãe após ser proibido de assistir vídeo pornô no celular dela

PUBLICIDADE

Um jovem, de 25 anos, foi preso suspeito de agredir fisicamente e verbalmente a própria mãe, nessa quarta-feira (30). A mulher teria advertido o filho para que ele parasse de assistir vídeos pornográficos no celular dela.

De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem proferiu uma série de ofensas contra a mãe, chutou sua perna e a derrubou no chão na tentativa de sufocá-la. Ao ver a cena, o padrasto do suspeito impediu que as agressões continuassem e pediu para que a mulher acionasse a polícia local.

Com a chegada da equipe, o agressor foi encaminhado ao hospital da cidade, já que apresentava lesões leves e, posteriormente, foi detido. O caso será investigado pela Polícia Civil.