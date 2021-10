Jovem é preso suspeito de tentar matar a mãe a facadas

O suspeito confessou sua ação aos policiais e disse que sofre de depressão, faz uso de medicamento controlado e é usuário de drogas

Nessa terça-feira (5), um jovem de 23 anos foi preso por suspeita de tentar matar a própria mãe , em Iguape (SP). A vítima teve ferimentos no rosto, pescoço e braço.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher havia dado entrada no Pronto Socorro local com ferimentos provocados por arma branca. A partir daí os investigadores apuraram que o autor das facadas seria o filho dela.

O suspeito confessou sua ação aos policiais e disse que sofre de depressão, faz uso de medicamento controlado e é usuário de drogas.

Na residência do suspeito, os policiais encontraram três pequenas porções de maconha (13 gramas), que o jovem alegou ser para seu próprio consumo.

Conforme a mãe do suspeito, o filho tem esquizofrenia e perdeu o controle, a atacando com a faca. O suspeito foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio além de ser elaborado um termo circunstanciado de porte de drogas para consumo pessoal