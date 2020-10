Jovem é preso suspeito de matar primo de 8 anos a facadas e deixar avós feridos

PUBLICIDADE

Um jovem, de 19 anos, foi preso suspeito de matar o próprio primo, uma criança de oito anos, na noite dessa quarta-feira (28). O crime ocorreu em São Mateus, no Norte do Espírito Santo.

Os avós da vítima e do agressor também foram feridos e precisaram ser encaminhados ao hospital. O suspeito, identificado como João Vitor, foi preso e encaminhado para a Delegacia Regional de São Mateus. Segundo a família, ele apresenta um quadro de esquizofrenia.

O homicídio ocorreu por volta das 21h30. De acordo com a Polícia Militar, o menino, Davi Silvestre, morreu no local. Os avós conseguiram se esconder no banheiro da residência. Após algum tempo, uma tia do agressor, Luciene Silvestre, ao chegar na casa, encontrou João Vitor saindo do local do crime.

Ela acionou o socorro e os idosos forma encaminhados para o Hospital Roberto Silvares. Na unidade, os idosos apontaram o neto como o autor do crime.

Segundo a família, João estava em Nanuque, em Minas Gerais, e voltou para casa na tarde de quarta-feira (28). De acordo com a tia, ele apresenta um quadro de esquizofrenia, mas não fazia tratamento e nem apresentava risco.