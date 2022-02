Jovem é preso suspeito de jogar óleo quente nas costas da companheira

A mulher disse que, depois que o suspeito jogou o óleo nela, ainda tentou acertá-la com uma faca, mas que vizinhos interviram para ajudá-la

Suspeito de jogar óleo quente nas costas da companheira de 43 anos, um jovem de 26 anos foi preso em Santa Helena de Goiás, no sudoeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, a vítima teve queimaduras de 2º grau, foi levada ao hospital, recebeu atendimento e foi liberada.

O caso foi na noite da última sexta-feira, 18. Ainda segundo os policiais, a mulher morava com o homem e foi agredida depois de uma discussão por ciúmes.

A mulher disse aos militares que, depois que o suspeito jogou o óleo nela, ainda tentou acertá-la com uma faca, mas que vizinhos interviram para ajudá-la.

Segundo a Polícia Militar, o agressor tentou fugir, mas foi preso em flagrante na casa dos pais.

Aos policiais, ele confessou o crime, em seguida, foi levado para a delegacia de Rio Verde, onde ficou preso.