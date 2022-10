Jovem é preso por compartilhar e armazenar pornografia infantil

De acordo a Polícia Civil, o suspeito participava de grupos em redes sociais, onde conteúdos de pornografia infantil eram compartilhados e até vendidos

Um jovem, de 21 anos, foi preso em flagrante por compartilhar e armazenar fotos e vídeos de pornografia infantil, em Ribas do Rio Pardo (MS), nesta quarta-feira (5).

A prisão ocorreu durante o cumprimento de mandado de busca na residência do suspeito. Conforme as autoridades policiais, em verificação no celular do suspeito foi constatado que ele também disponibilizava vídeos e fotos de pornografia infantil nos grupos criminosos.

A prisão é um desdobramento da primeira fase da Operação Sentinela, desenvolvida permanentemente pela Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), que busca combater a pornografia infantil no meio virtual.

“A partir da prisão de um alvo, de um suspeito que compartilhava pornografia infantil, a gente apreendeu aparelhos informáticos, celulares, computadores, na residência dele e a partir dessa apreensão a gente chegou nesse outro alvo de hoje, que compartilhava e armazenada material de pornografia infantil”, explica o delegado, Roberto Morgado.