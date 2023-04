Jovem é preso após agredir bebê com controle e dar soco na esposa

A mulher relatou que o companheiro estava jogando videogame e teria se irritado com o enteado

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de atirar um controle de videogame na cabeça de um bebê de apenas 9 meses. Segundo a Polícia Militar, a esposa do homem ainda contou que ele deu um soco no seio dela após ela tentar contê-lo. A agressão ocorreu no Setor Jardim América, em Goiânia.

A mulher contou que pediu que o homem não gritasse com o bebê e parasse com a atitude agressiva, para não assustá-lo. Nesse momento, ele teria pego o outro controle do videogame e jogado na criança, o atingindo na cabeça.

A mãe do menino ainda contou que ele ficou ferido e o controle chegou a quebrar por conta da força que o homem jogou. “Ela interferiu, tentou segurá-lo, momento em que ele a encostou na parede e desferiu um soco no seu peito esquerdo, causando também lesões”, revelou um dos policiais.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam).