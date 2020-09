Jovem é preso acusado de estuprar prima de 7 anos

PUBLICIDADE

Um jovem de 24 anos foi preso, na tarde dessa quarta-feira (9), acusado de estuprar a própria prima de apenas 07 anos. Uma equipe da Polícia Civil efetivou a prisão após receber uma denúncia da família da vítima.

O suspeito foi preso na zona rural de Pilar-AL. A mãe do acusado flagrou quando ele tentava praticar sexo com a criança e relatou tudo à família. Com isso, foi feita a denúncia na delegacia do município.

Após a mãe relatar o caso à polícia, foi expedido um mandado de prisão temporária contra o suspeito. A criança passou por exames e foi constatado que por pouco a mesma não teve o hímen violado. Ela tomou medicação para evitar doenças sexualmente transmissíveis.

O acusado ficará preso durante o andamento das investigações. Ele alegou às autoridades que toma remédio controlado e tem o discernimento mental reduzido.