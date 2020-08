Jovem é presa suspeita de matar homem a facada após tentativa de estupro

PUBLICIDADE

Uma mulher, de 28 anos, foi presa suspeita de esfaquear e matar um homem, na noite dessa terça-feira (4). De acordo com o depoimento da jovem, ela teria reagido a uma tentativa de estupro.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita contou que estava com a tia, na casa de Wallison Bittencourt Rodrigues, de 59 anos, desde às 6 h. Ela contou ainda que teria feito uso de crack e consumido bebidas alcoólicas na residência. Na ocasião, a parente da acusada teria tido relações sexuais com Wallison.

Após isso, o homem também quis fazer sexo com a jovem, que não aceitou e tentou ir embora com a tia. O portão foi aberto e as duas chegaram a sair da casa. No entanto, de acordo com a suspeita, o homem teria segurado o braço dela. Na sequência, a jovem entrou em luta corporal com o homem e desferiu a facada.

O homem veio a óbito no local, como foi constatado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A agressora ainda tentou fugir após o homicídio, no entanto, um policial civil que passava pela região presenciou a briga. A suspeita foi encaminhada à Delegacia de Plantão 1 (Deplan).

