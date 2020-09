Jovem é picado oito vezes pela mesma cobra

PUBLICIDADE

Um jovem indiano, de 17 anos, foi picado oito vezes pela mesma cobra no decorrer de um mês. A família de Yashraj Mishra relatou que o garoto foi hospitalizado várias vezes. Nos últimos dias, acreditando que estaria sendo perseguido pelo animal, Yashraj procurou médicos e até encantadores de cobra.

“Depois que meu filho foi mordido pela terceira vez, eu o mandei para a casa de meu parente Ramji Shukla na vila de Bahadurpur. Poucos dias depois, meu filho viu a mesma cobra perto de casa e ela o mordeu novamente”, disse o pai da vítima, Chandramauli Mishra.

Os ataques ocorreram em um vilarejo de Uttar Pradesh, na Índia. O último incidente ocorreu no dia 25 do mês passado. O pai do garoto disse ainda que Yashraj está “mentalmente perturbado e vive com medo constante da cobra.”

“Já realizamos ‘puja’ [ritual de adoração realizado pelos hindus] várias vezes e até chamamos encantadores de serpentes para pegá-la, mas todas as alternativas se mostraram inúteis”, disse o pai.