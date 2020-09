Jovem é picado nas partes íntimas por cobra após sentar em vaso sanitário

PUBLICIDADE

Um jovem, de 18 anos, foi picado por uma cobra píton, nessa terça-feira (8), após se sentar para utilizar o vaso sanitário em casa. A mordida o atingiu nas partes íntimas e ele precisou ser levado mãe ao hospital, onde recebeu três pontos para fechar o ferimento. O caso foi registrado na Tailândia.

O jovem Siraphop Masukarat não percebeu a presença do animal. “Eu estava usando o banheiro, mas alguns momentos depois de me sentar, senti uma dor no pênis […] Eu olhei para baixo e vi que havia uma cobra”, recordou.

O tailandês relatou que, apesar de pequena, a cobra era muito forte e a mordida deixou rastros de sangue por toda parte. Ele recebeu três pontos nas partes íntimas para suturar o ferimento. Após ser capturada, a cobra foi solta em uma área de mata.