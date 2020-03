Jovem é ouvido após supostamente convocar evento para espalhar coronavírus

PUBLICIDADE 

Após organizar um evento convocando pessoas para propagação do coronavírus no centro de Curitiba, um jovem de 24 anos foi identificado pela Polícia Civil. Jonatas Fontoura foi ouvido na manhã desta quarta-feira (18) e foi autuado por infringir lei destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa.

Segundo Danilo Zarlenga, delegado do 1º Distrito Policial, a polícia identificou o jovem após trabalho de investigação que apurou suspeitas de vandalismo no local em que o evento teria sido marcado.

“Uma informação chegou à Guarda Municipal relatando que um rapaz estaria fazendo um evento nas redes sociais para se encontrar no Largo da Ordem e propagar o coronavírus. A gente conseguiu localizá-lo e ouvi-lo na manhã desta terça (18)”, disse.

Durante depoimento, o jovem afirmou não estar contaminado pelo vírus e que a situação foi uma brincadeira. Ele pediu desculpas em entrevista coletiva. “Eu trabalho com stand-up, com comédia, tudo não se passou de um mal entendido. Eu não tinha nenhuma intenção de promover algum evento como esse. As pessoas que estavam à minha volta sabiam que foi apenas uma brincadeira, uma piada. Acabou que teve uma repercussão que eu não esperava”, garantiu.

Segundo o jovem, a maior parte das pessoas entendeu o evento como algo humorístico, mas, ainda sim, ele recebeu ameças de internautas pelo ato de mal gosto.