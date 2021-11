Jovem é morto por engano um dia antes de transplante para salvar o pai

O jovem morreu um dia antes de realizar o transplante de medula óssea ao próprio pai, que está internado com leucemia

Em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, o adolescente Matheus Farias, de 16 anos foi assassinado a tiros na noite de quarta-feira (24). O jovem morreu um dia antes de realizar o transplante de medula óssea ao próprio pai, que está internado com leucemia.

De acordo com o UOL, a irmã do jovem, Grazielle Luz disse que Matheus foi confundido com com outro irmão, que já tem passagens pela polícia.

“Ele tinha saído para comprar bolacha para a minha sobrinha e foi morto por engano, já que acharam que era o nosso outro irmão, de 23 anos. Matheus nunca mexeu com algo errado e toda vida cuidava dos meus pais. Ele queria terminar os estudos para dar uma vida mais tranquila para a mãe e acabou pagando por tudo isso. Era um menino inocente e cheio de sonhos”, disse a irmã ao UOL.

Ele ia fazer o procedimento hoje e estava todo empolgado. Meu pai está internado há uns três meses com leucemia e, infelizmente, acabaram com tudo”, desabafou a irmã.

Matheus foi atingido quando estava na rua, perto de casa. Os suspeitos estavam em um caro e fugiram após o crime. Até o momento, ninguém foi preso.

“Meu outro irmão escutou os tiros e saiu correndo. Ele está em estado de choque e não imaginava que estavam matando o nosso menino”, contou Grazielle.

Por meio de uma nota, a Polícia Civil do Paraná afirmou que não passará mais detalhes sobre o caso. “A PCPR está investigando o caso e realizando diligências para esclarecer o fato”, diz a nota