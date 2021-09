Jovem é morto pelo ex da namorada

A namorada da vítima disse que teve um relacionamento de dois anos com o autor do crime, mas estavam separados há sete meses

Na noite de terça-feira (21), um jovem de 23 anos foi morto pelo ex-companheiro da namorada dele, um homem de 25 anos. O caso aconteceu no centro de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar (PM), três suspeitos de terem participado do crime foram presos. A namorada da vítima disse que teve um relacionamento de dois anos com o autor do crime, mas estavam separados há sete meses.

A namorada da vítima disse ainda que, há quatro meses, ela e seu atual companheiro sofriam ameaças por parte do autor. Na noite da última quarta-feira, ela contou que seu ex havia dito que mataria “os dois enquanto estivessem dormindo.”

Um amigo da vítima relatou que o jovem foi surpreendido por quatro homens. Ocorreu uma luta corporal e o suspeito acabou esfaqueando seu colega.

O jovem chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.