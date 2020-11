Jovem é morto após reclamar de homem que urinava em frente à casa dele

PUBLICIDADE

Um jovem, de 24 anos, foi morto a tiros na frente da namorada após pedir respeito a um homem que urinava em frente à casa dele. Higor da Silva Gomes foi assassinado por voltas das 2h30 de segunda-feira (9), durante um baile funk conhecido como “Fluxo”.

O suspeito do crime já era considerado foragido da justiça após uma saída temporária. O homem, identificado como Ricardo Adriano Ribeiro, fugiu do local em uma BMW SUV após cometer o crime.

A namorada de Higor relatou aos policiais da 3ª Delegacia de Homicídios de São José dos Campos que alguns homens bebiam, mostravam armas e urinavam em frente à casa da vítima durante a festa que ocorria no bairro.

Ainda de acordo com a testemunha, na segunda vez que o grupo usou o local para fazer xixi, Higor pediu por respeito, pois sua mulher estava ali e não devia presenciar a cena.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na sequência, um homem, descrito como alto, de pele parda cabelo preto, com o braço engessado e uma tipóia, teria perguntado para Higor se ele sabia com quem estava falando. O suspeito então efetuou vários disparos contra a vítima e fugiu do local.

A BMW utilizada na fuga foi localizada pelos investigadores. Diligências seguem em curso para tentar localizar o suspeito e a arma do crime.