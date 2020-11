Jovem é morto a tiros após pedir ajuda para empurrar moto

PUBLICIDADE

Um jovem, de 28 anos, foi morto a tiros na frente da namorada por um desconhecido que ofereceu ajuda para empurrar uma moto quebrada. O pintor Bruno Willians chegou a ser socorrido com vida, mas morreu no hospital. Ninguém foi preso.

De acordo com a namorada da vítima, o casal estava voltando de um bar, por volta de 0h15. Eles estavam em uma moto, mas o veículo parou de funcionar. Na sequência, dois homens desceram do carro para supostamente ajudá-los a empurrar a moto, no entanto, um dos homens sacou uma arma e disparou contra o casal.

Bruno foi atingido nas costas por três dos tiros, enquanto um dos disparos atingiu o pé da namorada. Após os disparos, o homem entrou dentro do carro e fugiu. A PM foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que encaminhou o casal ao pronto-socorro do Hospital Irmã Dulce. O caso ocorreu em Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Bruno foi encaminhado em estado grave para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A namorada segue estável. O pai de Bruno disse à Polícia Civil que seu filho não estava sob ameaças de morte. A polícia procura pelos suspeitos e investiga o caso.