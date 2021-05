Jovem é morto a facadas após discussão

De acordo com as investigações, o suspeito e a vítima estavam bebendo em uma casa abandonada, quando se desentenderam e uma discussão começou

No domingo (2), Carlos Eduardo Almeida, de 20 anos, foi morto a facadas na cidade de Ilha Grande, no Piauí. De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi identificado e é procurado.

De acordo com as investigações, o suspeito e a vítima estavam bebendo em uma casa abandonada, quando se desentenderam e uma discussão começou.

Carlos foi cruelmente esfaqueado e faleceu no local. Após o crime o suspeito fugiu. O Instituto Médico Legal (IML) removeu o corpo da vítima.