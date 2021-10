Jovem é morta em condomínio de alto padrão em Salvador (BA)

Kezia Stefany da Silva Ribeiro foi baleada dentro de um apartamento do condomínio. Vizinhos ouviram disparos de arma de fogo

Uma mulher de 21 anos foi morta na madrugada deste domingo (17) em um condomínio de alto padrão no Rio Vermelho, em Salvador (BA). O suspeito é o namorado da vítima, um advogado criminalista que a levou ferida ao Hospital Geral do Estado e teria tentado fugir em seguida.

Kezia Stefany da Silva Ribeiro foi baleada dentro de um apartamento do condomínio. Vizinhos ouviram disparos de arma de fogo e ligaram para a Polícia Militar.

Segundo a polícia, o suspeito colocou Kezia em um carro e a levou até o hospital. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. O advogado foi localizado na casa de um familiar, em Pituba, também em Salvador, e levado ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que vai investigar o crime.

Além dos disparos, vizinhos ouviram gritos e, na manhã de domingo, perceberam marcas de sangue em um dos corredores do Terrazzo Rio Vermelho, onde fica o apartamento do advogado.

Na última foto postada nas redes sociais, há três dias, Kezia aparece sorridente na beira da piscina do condomínio, que tem acesso à praia do Buracão, academia, spa, salão de jogos, espaço gourmet e quiosque.

Em janeiro de 2020, a jovem protagonizou o videoclipe “Na Cocheira”, do cantor e compositor Dong Boy. O clipe teve 1,7 milhão de visualizações.

A defesa do suspeito disse ao jornal CORREIO, da Bahia, que o disparo dentro do apartamento foi acidental e teria ocorrido quando o advogado tentou tirar a arma das mãos da namorada, durante uma discussão do casal.