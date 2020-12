PUBLICIDADE

Uma adolescente de 17 anos foi morta com um tiro no rosto no sábado (19). A Polícia Civil aponta que a vítima havia acabado de sacar o auxílio emergencial.

O crime ocorreu em Jaboatão dos Guararapes, em Recife-PE. A polícia investiga o caso como latrocínio. “Testemunhas relataram que estavam querendo levar a bolsa dela, que estaria com o benefício do Auxílio Emergencial e que, por isso, teriam efetuado o disparo de arma de fogo”, afirmou o delegado Felipe Monteiro, ao portal G1. No entanto, outras possibilidades não são descartadas.

A jovem acabou sendo atingida com um disparo entre o rosto e a orelha. Ela foi encontrada sem bolsa e documentos, em um beco estreito.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a vítima trabalhava em um bar e morava na região há pouco tempo.