Jovem é linchada até a morte após tentar assalto com arma falsa

PUBLICIDADE 

Uma jovem, de 18 anos, foi linchada até a morte após praticar assaltos utilizando uma arma falsa. O crime aconteceu na noite deste sábado (29).

De acordo com a polícia, Márcia Vitória e um comparsa cometiam assaltos na cidade utilizando uma arma falsa. Na noite do linchamento, uma das vítimas de assalto percebeu que os dois usavam armas falsas. Os suspeitos foram perseguidos pelos moradores.

O homem que estava com Márcia conseguiu fugir, já a mulher foi imobilizada e espancada com pauladas, pedradas e chutes. Segundo a polícia, alguém também teria ateado fogo na cabeça da vítima, que veio a óbito no local do crime, em Fortaleza-CE.

A polícia local investiga o caso. Até a manhã deste domingo (1º), ninguém foi preso.