Jovem é indiciado na Austrália por levar ornitorrinco de trem para shopping

De acordo com a lei local, é ilegal retirar “um ou mais” ornitorrincos de seu habitat, com multas previstas de até US$ 288.000

Um homem foi indiciado na Austrália por retirar um ornitorrinco de seu habitat e levá-lo, de trem, até um shopping. A polícia lançou um aviso público nesta quinta-feira (6), depois que o jovem, de 26 anos, acompanhado de uma mulher, foi visto em um trem com um ornitorrinco enrolado em uma toalha. O homem, que deve comparecer ao tribunal no sábado (8), é acusado de remover o mamífero semiaquático de seu habitat natural no norte do estado de Queensland. “O casal foi visto mostrando o animal ao público no shopping”, relatou a polícia de Queensland, em um comunicado. Os agentes prenderam o homem e falaram com a mulher que estava com ele, acrescentou a mesma nota. O paradeiro do ornitorrinco é desconhecido. “Disseram à polícia que o animal foi solto no rio Caboolture, mas ainda não foi localizado pelas autoridades”, conforme fontes oficiais. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Imagens de um circuito interno de videovigilância gravadas na terça-feira (4) mostram um homem caminhando pela plataforma de uma estação no norte de Brisbane e acariciando o animal debaixo do braço. O homem e sua companheira então o envolvem em uma toalha, “acariciam e mostram o animal para os outros passageiros”, descreveu a polícia. De acordo com a lei local, é ilegal retirar “um ou mais” ornitorrincos de seu habitat, com multas previstas de até US$ 288.000. Esses animais são nativos dos rios australianos e fazem parte de uma rara ordem de mamíferos ovíparos, os monotremados. © Agence France-Presse CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE