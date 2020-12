Jovem é executado com cinco tiros enquanto jogava futebol

PUBLICIDADE

Um jovem, de 25 anos, veio a óbito após ser alvejado por cinco tiros de arma de fogo, na noite desse sábado (26). O crime ocorreu enquanto a vítima jogava futebol.

De acordo com a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), o jovem, identificado como Geovane de Sousa Petrolina, foi atingido por dois disparos na cabeça, um na coxa, um na lombar e um no antebraço esquerdo. Ele foi executado na Areninha do Bairro Conjunto Prefeito José Walter, em Fortaleza-CE.

Segundo a Polícia Militar, o jovem morava nas proximidades de onde ocorreu o crime. A vítima tinha antecedentes criminais por roubo, associação criminosa e desobediência.