Jovem é executado a tiros dentro de casa em João Pessoa

Um jovem de 20 anos foi morto a tiros enquanto dormia, na madrugada desta terça-feira (27), no bairro do Bessa, em João Pessoa. Segundo informações da Polícia Civil, pelo menos sete homens encapuzados invadiram a residência e executaram a vítima no quarto.

O crime aconteceu na rua Josefa Ferreira da Fonseca. A vítima foi identificada como Evandro dos Santos Salustino. De acordo com a investigação, ele já havia sofrido um atentado há cerca de dois meses, na Orla da capital paraibana.

Evandro possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas e estava em liberdade há cerca de um ano. A Polícia Civil investiga a motivação do homicídio e realiza diligências para identificar e localizar os suspeitos.