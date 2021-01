Jovem é encontrado morto em piscina durante confraternização familiar

PUBLICIDADE

Um jovem, de 26 anos, foi encontrado morto em uma piscina de plástico durante uma confraternização familiar, nesse domingo (10). Testemunhas disseram à polícia que a vítima havia ingerido muita bebida alcoólica e dormido pouco.

O caso ocorreu no residencial Bethaville, em Campo Grande-MS. De acordo com o boletim de ocorrência, o jovem estava ingerindo bebidas alcoólicas desde o dia 9, dormiu pouco e voltou a beber no dia do incidente.

No momento da confraternização, uma criança foi mordida por um cachorro e a família se mobilizou para levá-la ao hospital. Nesse período, o rapaz ficou sozinho em casa.

Quando a esposa da vítima retornou à residência, o encontrou dentro da piscina, de barriga para baixo e com o rosto dentro da água. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas a equipe apenas constatou o óbito.

No local, a polícia não encontrou latas de cervejas, nem vestígios. No corpo da vítima não havia marcas de violência, nem de defesa. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas. O caso foi registrado como morte a esclarecer.