Jovem é encontrado com barriga aberta em praia no ES; polícia investiga

De acordo com a Polícia Civil, o jovem estaria na companhia de uma garota, com quem havia saído na noite do dia 15

Vinícius Rangel

Um jovem de 20 anos foi encontrado com um corte profundo na barriga e parte do intestino exposto, em uma praia de Guarapari (ES). O caso ocorreu na madrugada do dia 16, mas foi revelado ao público após vazamento de informações nas redes sociais ontem.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem estaria na companhia de uma garota, com quem havia saído na noite do dia 15. Familiares defendem que dupla foi vítima de crime de terceiros durante um “luau a dois”. Os dois jovens teriam ido à Praia do Ermitão, no Parque Municipal Morro da Pescaria, que é acessada por meio de uma trilha de cerca de 1 km, por volta das 23h do dia 15.

Segundo uma fonte ligada à investigação, que preferiu não se identificar, a jovem relata que ambos tiveram um ‘apagão’ após o uso de drogas. “Eles teriam admitido que foram para a praia na intenção de transar, como uma despedida, já que o rapaz ia embora para fora do país. Beberam vinho durante a noite e a madrugada e também usaram entorpecentes. Ao que tudo indica, drogas sintéticas”.

Por volta das 4h do dia 16, a jovem teria saído do local em desespero, em busca de ajuda, feito contato telefônico com os pais e pedido ajuda a um segurança do parque.

Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari informou que na madrugada do ocorrido, o vigia noturno do Parque Morro da Pescaria foi abordado com o pedido de socorro da mulher. “O vigia acionou a administração do parque e logo foi feito contato com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros”, afirma o texto, enviado ao UOL.

O jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço Municipal de Atendimento de Urgência) e levado, em estado grave, ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, a cerca de 50 km do local, onde passou por cirurgia. Ele foi transferido para o Vitória Apart Hospital, onde permanece internado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o jovem apresentava “ferimento contundente na cabeça e evisceração, com quadro hemorrágico”. A Polícia Militar esteve no local e encontrou na areia da praia o que supostamente seria parte do intestino delgado do rapaz. Também havia sangue e tecidos sujos, além de pertences dos jovens. Não foram encontradas drogas.

A jovem também foi socorrida. Segundo o boletim de ocorrência, os pais da garota a levaram para um hospital em Anchieta, a cerca de 30 km da praia. A menina tinha cortes na mão, perna e hematomas na cabeça. Ela afirmou à Polícia Militar que não se lembrava do que havia acontecido.

De acordo com Lécio Machado, advogado que representa as famílias dos dois jovens, eles teriam sido vítimas de “ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos”, durante um luau a dois. “Compreensivelmente, as famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter, até o momento, os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir à elas um ambiente adequado para a necessária recomposição emocional e física, dado que inegavelmente sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas do crime, agora tornado público”, afirma o texto.

O representante legal das famílias também informa que os dois têm recebido o atendimento médico-hospitalar necessário e se encontram em recuperação do ocorrido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Subsidiam a investigação câmeras de videomonitoramento do parque municipal, que, de acordo com a Polícia Civil, flagraram o momento em que o casal entrou no local e quando a garota saiu em busca de socorro. Os jovens teriam subido pelas pedras, já que o portão estava fechado desde as 18h.

Em nota, a Polícia Civil informou à reportagem que a DHPP (Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa) de Guarapari, faz diligências para solucionar o caso. “Até o momento não há como afirmar que a namorada da vítima esteja envolvida. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto”, finalizou a nota.

As imagens não mostraram movimentação de outras pessoas na reserva, mas uma nova perícia no local e outras imagens podem ser solicitadas durante a investigação. Até o momento, os jovens ainda não foram ouvidos pela delegacia.

Confira a nota das famílias na íntegra:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Considerando a grande repercussão social e o elevado número de especulações fantasiosas lamentavelmente divulgadas sobre o triste fato ocorrido com um jovem casal, no último dia 16 de janeiro de 2022, na Praia do Ermitão, no município de Guarapari-ES, as famílias envolvidas no caso resolveram em conjunto vir a público, através do seu advogado, Dr. Lécio Machado, sócio do escritório Silveira, Garcia & Machado Advocacia Especializada, para esclarecer que os seus filhos foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um lual que realizavam à dois naquela data e localidade.

Compreensivelmente, as famílias dos jovens, em comum acordo, preferiram manter, até o momento, os fatos sob sigilo, com o único objetivo de preservar a identidade das vítimas e garantir à elas um ambiente adequado para a necessária recomposição emocional e física, dado que inegavelmente sofreram demasiada violência física e psicológica ao serem vítimas do crime, agora tornado público.

O casal tem recebido todo o atendimento médico-hospitalar necessário e encontra-se em pleno processo de recuperação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Confiamos nas investigações promovidas pela 5a Delegacia Regional de Polícia Civil de Guarapari e esperamos que os responsáveis pelo crime sejam encontrados e punidos.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Guarapari-ES, 31 de janeiro de 2022.