Jovem é condenado a 17 anos de prisão por matar amigo e ocultar corpo em Goiânia

Hittalo Gomes Costa foi condenado a 17 anos de prisão pelo assassinato do amigo Armando Silva, ocorrido em setembro de 2023, em Goiânia. O julgamento aconteceu na segunda-feira (9), na 3ª Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida e Tribunal do Júri da Comarca de Goiânia, sob presidência do juiz Jesseir Coelho de Alcântara.

Segundo a decisão judicial, Hittalo foi sentenciado por três crimes: homicídio qualificado, furto qualificado e ocultação de cadáver. A pena deverá ser cumprida em regime fechado. A defesa informou que já entrou com recurso no tribunal para revisar a condenação.

De acordo com os autos, Armando foi morto com golpes de faca e, em seguida, teve o corpo enrolado em um lençol e deixado em uma área de matagal no Jardim Botânico, a cerca de 50 metros de sua própria residência. O cadáver foi localizado por um familiar, que acionou a Polícia Civil após dias sem conseguir contato com o jovem.

No julgamento, os jurados reconheceram que o crime foi cometido por motivo fútil, com extrema crueldade, abuso de confiança e de forma que impossibilitou a defesa da vítima.

Além da pena de 13 anos pelo homicídio, Hittalo recebeu mais 3 anos por furto qualificado e 1 ano por ocultação de cadáver. Após o crime, ele ficou foragido por cerca de um mês, sendo localizado e preso na casa de uma amiga, em Caldas Novas.

Armando Silva era natural de Uberlândia (MG), e sua família viajou até Goiânia após dias sem notícias do rapaz. Eles foram os responsáveis por encontrar o corpo e dar início às investigações.