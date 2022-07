Jovem é baleado, perde rim e hospital entrega órgão à família em saco plástico na Bahia

Nesta terça (26), a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a situação é decorrente de uma “falha no fluxo”

Jeferson Oliveira Bispo, de 21 anos, levou um tiro e perdeu um dos rins. Ele abordado por homens armados enquanto andava nas ruas do bairro Itinga, em Salvador. Ele foi socorrido por moradores e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento a qual o transferiu para o Hospital Geral Menandro de Faria (HGMF), em Lauro de Freitas, Região Metropolitana de Salvador, onde passou por uma cirurgia.

Após ter perdido um dos rins durante a cirugia, a equipe médica entregou o órgão em um saco plástico á família do paciente. O caso aconteceu na última sexta-feira (22).

Nesta terça (26), a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a situação é decorrente de uma “falha no fluxo do atendimento”. O paciente segue internado na unidade, e o estado de saúde dele é estável.

Em nota, a secretaria detalhou ainda que a família de Jeferson recebeu indicações de onde levar o rim para fazer a biópsia pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e que a unidade procurou a família para tirar dúvidas sobre os protocolos adotados. Já nesta terça, a pasta reconheceu que houve uma falha no fluxo do atendimento, que foi corrigida.