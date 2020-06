Jovem é agredida e roubada em encontro marcado pela web

PUBLICIDADE

Um homem, de 34 anos, foi preso em flagrante após agredir e roubar uma jovem, de 24 anos, com quem havia marcado um encontro.

Os policiais militares foram acionados pela vítima após a agressão. A jovem informou em depoimento que havia marcado de encontrar o suspeito através de um site de relacionamentos.

Após o agressor e a vítima terem se encontrado no local próximo à casa da vítima, o homem e a mulher iniciaram uma caminhada até a residência. Antes de chegarem até o local, entretanto, o suspeito iniciou as agressões e, ao final, também roubou a bolsa da moça.

“Foi tudo muito rápido, ele me agarrou, eu dei um soco nele, ele bateu na minha cabeça, me enforcou e na hora eu fingi que desmaiei. Ele só parou quando estava desacordada”, relatou a jovem ao Portal G1.

“Eu não tinha muito dinheiro, parecia que a intenção dele era de matar”, completou.

A Polícia Civil informou que uma testemunha havia visto o homem entrar em uma casa próxima ao local dos fatos. A equipe policial se dirigiu até a residência e aguardou que o homem saísse, quando foi efetivada a prisão em flagrante. O caso ocorreu em Guarujá-SP.

“Fiquei feliz que ele foi preso, na hora que fingi o desmaio foi intuitivo. Fico feliz com a prisão porque ele fez isso com mais de uma pessoa. Eu seria mais uma. O que ele fez comigo ele faria com mais meninas, poderia ser outra”, explica a jovem.

Com o suspeito, a polícia apreendeu uma corda e celulares de outras vítimas. Ele foi preso em flagrante por roubo. As autoridades investigam o suposto envolvimento do autor em outros crimes praticados na região. Uma investigação da Polícia Civil apontou o homem como suspeito de outros dois casos de roubo e agressão, além de um caso de homicídio.

