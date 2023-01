Jovem é achada morta após ir à casa do ex

A jovem desapareceu no sábado de réveillon, 31 de dezembro, após avisar com a irmã que iria à casa do ex

Daniele Pereira de Oliveira, de 24 anos, encontrada morta nesta terça-feira (3), em Novo Oriente, no interior do Ceará, foi atraída para a casa do homem com quem ela teve um relacionamento amoroso após a promessa de ganhar uma roupa para usar no Ano Novo.

“Ele mandou ela ir lá pegar o dinheiro de uma roupa que ele ia dar para ela usar. Foi a última vez que a vi”, disse Raniele Pereira.

A jovem desapareceu no sábado de réveillon, 31 de dezembro, após avisar com a irmã que iria à casa do ex. Antes disse, ela tinha combinado das duas almoçarem juntas quando retornasse.

“Ela pediu para eu guardar a comida dela e nunca mais voltou”, lamentou a irmã da vítima, que pede por Justiça.

“Ela era uma menina boa, gostava de sair, dá risada, se divertir. Era doce demais, não tinha maldade de nada e acreditou nessa promessa”.

O corpo de Daniele foi localizado pela Polícia Militar enterrado em uma cova rasa em um matagal na localidade de Chapada dos Paulinos, zona rual de Novo Oriente.

A Secretaria da Segurança Pública informou que a Delegacia Municipal de Novo Oriente investiga um achado de cadáver de uma vítima do sexo feminino.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ainda segundo a pasta, somente após laudo Perícia Forense será possível confirmar se a vítima é Daniele, bem como a causa da morte. A irmã da jovem informou que a reconheceu.