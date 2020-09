Jovem diz ter sido gravada em provador de loja

PUBLICIDADE

Uma jovem, de 19 anos, relatou que sofreu abuso de um funcionário de uma loja de roupas. Segundo o relato, o homem tentou filmar a vítima enquanto ela se trocava no provador de uma loja de roupas, em um shopping de Sorocaba, no interior de São Paulo.

“Eu já tinha experimentado e já estava colocando a minha roupa. Por cinco minutos que me deu, eu olhei para o lado e vi o rapaz colocando a câmera do celular por baixo da porta. Na primeira reação, eu tentei pisar na mão dele para ver se eu conseguia segurar o celular, mas ele acabou sendo mais rápido”, contou a jovem em uma postagem no Instagram. A publicação já teve mais de 74 mil visualizações.

Ao perceber que estava sendo filmada, Isabella Pacheco saiu do provador e chamou pelo pai. A família acionou a Polícia Militar, que foi até o local e orientou a jovem a registrar um boletim de ocorrência.

A jovem relatou que o gerente das lojas Pernambucanas trouxe o celular do rapaz e mostrou que não havia nada na galeria. No entanto, a jovem afirma que “no Google Fotos, na lixeira, tinha sim. Vídeos de diversas mulheres, de diversos dias diferentes, sendo filmadas dentro do provador”, contou ao G1.

Em depoimento à polícia, o acusado confessou que gravou oito mulheres no provador, durante quase um ano em que trabalhou na loja.