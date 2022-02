Jovem diz que matou “sem querer” namorado durante jogo

A cuidadora foi presa em flagrante, mas solta no dia seguinte e vai responder em liberdade

Uma jovem de 20 anos confessou ter matado o próprio namorado “sem querer”, enquanto brincavam de “roleta russa”. Segundo a cuidadora de crianças, ela não sabia mexer com armas de fogo e acreditava que o revólver estava descarregado.

A jovem acertou o companheiro na cabeça. O caso aconteceu em Goiânia, na madrugada do último sábado (19). A cuidadora foi presa em flagrante, mas solta no dia seguinte e vai responder em liberdade.

No dia do crime, o casal teria bebido duas garrafas de vinho e estavam sozinhos na casa do homem. Foi então que ele teria tirado o revólver calibre 38 da cintura e perguntado “Vamos brincar de roleta russa?”.

Segundo a suspeita, ela sabia que ele tinha e estava com a arma, mas nunca a tinha visto. Ele teria apontado a arma na cabeça da moça e apertado o gatilho, que não veio.

Após isso, a vítima teria jogado o revólver para ela que, ao tentar pegar, efetuou o disparo. O tiro o atingiu na cabeça, próximo ao olho.