Jovem desaparece após deixar filho de seis anos em lanchonete

PUBLICIDADE 

A família de Kesia Nascimento da Silva, de 20 anos, busca por notícias dela desde terça-feira (28). A mulher sumiu após deixar o filho de seis anos em uma lanchonete de uma tia.

Kesia tem esquizofrenia, faz tratamento contra a doença e toma remédios, de acordo com a mãe da jovem. Ela registrou um boletim de ocorrência na delegacia.

De acordo com a mãe, a jovem chegou a falar com uma prima, que estava na lanchonete, mas deixou o filho e saiu sem avisar ninguém. Preocupada, a mãe diz que as ligações não são atendidas desde terça no telefone de Kesia.

A jovem estava apenas com a roupa do corpo. Segundo a mãe, uma bermuda jeans e uma blusa rosa. Outra preocupação da mãe é que a filha não levou os remédios que toma para controlar as crises de esquizofrenia.

O caso ocorreu em Rio Branco-AC.