Jovem denuncia ter sido estuprada na própria casa por advogado

O advogado de 34 anos foi preso e autuado em flagrante, na Delegacia Regional da cidade, por estupro de vulnerável, pois a vítima estava sob efeito de álcool

A jovem de 19 anos que denunciou um advogado por estupro em Crateús, no interior do Ceará, no último sábado (24), relatou à polícia no Boletim de Ocorrência que o homem cometeu o crime na casa onde ela mora com o namorado, após abordá-la com a desculpa de consolá-la.

A defesa do suspeito informou que devido o sigilo do processo não poderá fornecer maiores detalhe. “Será devidamente esclarecida a improcedência dessa acusação e consequentemente restabelecida sua liberdade”, disse a defesa do advogado.

Já a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Secção Ceará, disse que está apurando o caso acerca da prisão do advogado. O órgão não descarta a abertura de procedimento interno disciplinar contra o advogado suspeito do crime.

“A OAB-CE está acompanhando todos os fatos para que seja garantida a legalidade da prisão e também que o acusado tenha assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório, bem como à sala de estado maior, conforme determina o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).Caso haja comprovação de envolvimento no caso, informamos que será realizada a abertura de procedimentos internos disciplinares no Tribunal de Ética e Disciplina (TED)”, disse a OAB.

Estupro no quarto do casal



Conforme a denúncia da jovem, ela, o namorado, que também é advogado, o suspeito e uma amiga estavam em um restaurante. A mulher afirma que bebeu dois drinques, enquanto os homens consumiam bebida alcoólica.

Em seguida, o grupo foi para outro estabelecimento. No local, a mulher se desentendeu com o namorado, pois queria ir embora. Mesmo contrariado, o homem aceitou ir para a residência do casal com a namorada, o colega de trabalho e a amiga da mulher.

Ainda segundo a vítima, ela estava chateada e ao chegar em casa foi direto para o quarto. Logo em seguida o advogado, amigo do casal, apareceu no cômodo, após dizer ao namorado da vítima que iria acalmá-la.

De acordo com a denunciante, no quarto, o suspeito começou a falar que o namorado dela a amava, para ela não se irritar com ele. Logo em seguida, o homem passou a alisar as pernas, a cabeça e as partes íntimas dela.

A denunciante relatou ainda na denúncia que devido ao estado que se encontrava após o consumo dos drinques não se recorda de todos os fatos, mas quando recobrou os sentidos estava apoiada no sanitário, enquanto o suspeito tinha relação com ela sem consentimento.

O namorado da vítima presenciou o ocorrido após ir ao quarto e passou a discutir com a vítima, por achar que a relação teria ocorrido de maneira consensual. Durante a confusão, o suspeito derrubou a jovem no chão, saiu de forma brusca e foi embora de carro com a outra mulher que estava com o grupo.

O advogado ainda teria enviado mensagens ao namorado da jovem, dizendo que posteriormente conversaria com ele para resolver a “situação”. Após perceber que foi vítima de violência, a jovem, que era estagiária do escritório onde o namorado e o suspeito trabalham, denunciou o crime.

A Polícia Civil informou que a mulher acionou a Força Tática da Polícia Militar, que fez buscas na região e conseguiu capturar o homem.

“Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Crateús, unidade responsável pelas investigações, onde foi autuado em flagrante pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) por crime de estupro de vulnerável. Agora, o advogado permanece à disposição da Justiça”, disse a polícia.