Jovem denuncia que foi estuprado por pastor de igreja

Um jovem, de 20 anos, utilizou as redes sociais para denunciar que foi vítima de uma série de estupro, ocorridos entre 2015 e 2016, quando ele tinha apenas 15 anos. O suspeito do crime é o pastor de uma igreja em Santos, no litoral de São Paulo. O rapaz registrou um boletim de ocorrência contra o suspeito em uma delegacia do município em 2020.

O rapaz fez a postagem na última semana. “Destruiu a minha infância e bagunçou a minha vida”, descreve o jovem, que preferiu não se identificar.

A vítima contou ao Portal G1 que o pastor era envolvido em cultos de jovens e atuava na liderança da igreja, localizada na Zona Noroeste da cidade. Na época, o religioso passou a mão nos órgãos genitais da vítima e, desde então, teve relações sexuais com o jovem em 20 ocasiões distintas, quando a vítima ainda era um adolescente.

O pastor também teria orientado o jovem a tomar medicamentos, para possibilitar os atos sexuais. O rapaz contou que os fármacos o fizeram passar mal. Devido a isso, em 2016, ele disse que não manteria mais essa situação, por conta dos efeitos físicos.

O jovem contou que recebia presentes caros do pastor, o que fez com que o pai da vítima desconfiasse da situação. O familiar conversou com o filho e o rapaz contou que sofria abusos. Em seguida, o jovem procurou a liderança da igreja, que não deu suporte à família, segundo a vítima.

Junto à publicação da denúncia nas redes sociais, o jovem anexou a conversa que teve com a atual líder da instituição religiosa.

O caso foi registrado como estupro no 5º Distrito Policial da cidade. Após o registro, ainda será aberto um inquérito policial.