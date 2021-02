Jovem denuncia que foi abusada sexualmente por porteiro

PUBLICIDADE

Uma jovem, de 27 anos, denunciou que foi abusada sexualmente por um dos porteiros que trabalha no edifício onde ela mora. O crime teria ocorrido na madrugada do dia 10 de janeiro. A vítima ainda relatou que havia ingerido bebida alcoólica e que estava em situação de vulnerabilidade.

O circuito de câmeras do prédio flagraram o porteiro transitando com a vítima no interior do edifício. A vítima chegou ao prédio visivelmente bêbada, com dificuldades de locomoção. Em seguida, o funcionário ajudou a mulher a ir ao banheiro e levou a mulher até o banheiro do hall, onde a vítima passou cerca de 20 minutos. Até então, a vítima relatou que não havia ocorrido qualquer abuso.

No entanto, o homem levou a vítima até o andar de número zero, sendo que ela reside no 11º. Ela disse que comunicou ao porteiro, tentou resistir e permanecer no local, mas foi levada até um quarto que é destinado para repouso dos funcionário. A vítima contou que o crime ocorreu nesse local.

O caso ocorreu em João Pessoa-PB. Ela registrou um Boletim de Ocorrência junto à Delegacia da Mulher da Zona Norte, e o caso está sendo investigado pela delegada Luísa Nascimento.

De acordo com a polícia, o suspeito de cometer o crime foi convocado para um interrogatório e vai prestar depoimento na próxima quarta-feira (17).