Jovem denuncia motorista de aplicativo e comparsas por tentativa de estupro

PUBLICIDADE 

Uma adolescente de 17 anos denunciou um motorista de aplicativo e mais dois homens por tentativa de estupro na madrugada desta segunda-feira (17), em Cuiabá.

Segundo as autoridades, a vítima estava na casa de amigos quando chamou um motorista pelo aplicativo para ir embora para casa. No trajeto o motorista anunciou que finalizaria a corrida e buscaria dois amigos para continuar a viagem. A jovem não aceitou e pediu para sair. Os dois supostos amigos entraram no carro e ela conseguiu sair, no entanto, foi segurada pelo braço pelos suspeitos.

Ainda de acordo com a ocorrência, a adolescente conseguiu fugir e procurou ajuda e um bar próximo. Um mototaxista a levou até a casa de uma prima que mora perto do local. A vítima estava com um ferimento no braço e nas costas.

Mesmo com o nome do motorista e a placa do veículo, o suspeito ainda não foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica), em Cuiabá.