Jovem denuncia ex-marido por matar a facadas seu cachorro em SP; suspeito está foragido

O assassinato de um cão da raça spitz alemão, chamado Theodoro, tem gerado comoção nas redes sociais e mobilizado autoridades em Porto Ferreira, no interior de São Paulo. O crime teria ocorrido na noite da última quinta-feira (8), e o principal suspeito é o ex-marido da tutora do animal, Emilly Talita, de 24 anos.

Segundo relato publicado pela jovem nas redes sociais, Josemar Danilo da Silva, seu ex-companheiro, teria esfaqueado o cachorro por ciúmes. Emilly afirma que o ex sempre demonstrou incômodo com o carinho que ela dedicava ao pet. “Ele tinha um ciúme estranho do meu amor pelo meu cachorro”, escreveu.

Além de matar o animal, Josemar teria ameaçado Emilly e furtado o gravador de vídeo digital do sistema de segurança da residência, o que dificultou o acesso às imagens do crime. A Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do suspeito, e o pedido foi aceito pela Justiça. Até o momento, ele segue foragido.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que as forças policiais seguem realizando diligências para localizar e prender o autor. O caso foi registrado como violência doméstica, ameaça, maus-tratos a animais e furto.