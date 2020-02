Jovem denuncia estudante de medicina que teria a estuprado após dopá-la

PUBLICIDADE 

Uma jovem de 18 anos denunciou à polícia que foi estuprada após tomar um remédio e ficar inconsciente. A denúncia foi registrada nesta quarta-feira (5). Ela fez postagens nas redes sociais relatando o crime.

De acordo com o relato da vítima à polícia, um estudante de medicina a estuprou após ter dado à ela um remédio que a deixou inconsciente. O caso, segundo ela, ocorreu no dia 4 de dezembro do ano passado.

O suspeito é estudante da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT). Em nota, a universidade e a Faculdade de Medicina informaram que estão acompanhando o caso e aguardando as investigações da polícia.

Ainda segundo a nota, o comportamento citado na denúncia é inaceitável e imcompátivel com a postura esperada dos alunos e da comunidade como um todo.

Em sua rede social, a jovem relatou que o estudante a buscou em um lugar onde ela estava depois de uma briga familiar e a levaria até a casa de uma amiga. Naquele momento, ela contou a ele que estava mal.

No post, ela diz que ele demonstrou preocupação e lhe ofereceu um remédio. Ela disse que tomaria quando chegasse na casa da amiga, mas ele insistiu que ela tomasse logo, pois demoraria a fazer efeito. O que não aconteceu.

Ainda segundo o post, ela contou que logo que tomou o remédio já se sentiu “grogue”. Com o celular descarregado, ela disse ter tentado entrar em contato com as amigas pelo celular dele, mas sem sucesso. Além disso, ele teria enviado imagens das partes íntimas dela para as amigas e se passado pela jovem.

Um pouco desnorteada pelo efeito do remédio ela disse ter notado que ele estava mudando a rota e no final a levou a um motel, onde teria sido cometido o estupro. Em seguida, ele a deixou na casa de um amigo.

O caso ocorreu em Cuiabá-MT.