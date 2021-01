Jovem de 29 anos é morto a pedradas e pauladas em condomínio; vizinhos são suspeitos

PUBLICIDADE

Um jovem, de 29 anos, foi morto a pedradas e golpes de pedaço de madeira, nesse domingo (24). Um casal de vizinhos é suspeito de ter cometido as agressões durante uma discussão com o rapaz e o pai dele.

Leonardo Proença Almeida e seu pai, Milton Gomes de Almeida, foram até até o apartamento dos pais de uma criança de aproximadamente 11 anos. De acordo com o Boletim de Ocorrência, o garoto estaria agredindo outro menino, de 5 anos, que é irmão de Leonardo.

Dias antes, a família já havia tentado conversar com o casal, mas não tiveram êxito. No último domingo (24), a criança de 5 anos teria sido agredida novamente, o que levou Leonardo e o pai a tentarem um novo diálogo com os pais do garoto.

No entanto, ainda segundo o Boletim de Ocorrência, Leonardo e Milton foram agredidos fisicamente e verbalmente pelo casal. Durante a confusão, Milton teria sido empurrado e caído da escada.

O pai e o filho tentaram deixar o lugar, mas foram agredidos novamente. Nesse momento, Leonardo foi atacado com pedradas e pauladas. Em seguida, Milton conseguiu voltar para o apartamento e Leonardo permaneceu sentado na portaria.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado após Leonardo se sentir mal. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Regional de Sorocaba (CHS), mas não resistiu e morreu no local.

O suspeito das agressões foi preso em flagrante, nessa terça-feira (26). Ele passou por audiência de custódia e permaneceu preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da cidade.