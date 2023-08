Jovem de 27 anos é detido após matar padrasto com facão

A situação tomou um rumo violento quando o padrasto começou a ameaçar a mãe do suspeito. Em um ato impulsivo de defesa, o rapaz tomou um facão e confrontou a vítima

Um jovem, de 27 anos, foi preso por matar seu padrasto a golpes de facão. A motivação do crime, segundo a versão do suspeito, foi a defesa da mãe, que estava sob ameaça de agressões por parte da vítima.

De acordo com as autoridades policiais, o cenário do crime se desenrolou enquanto o jovem e sua família compartilhavam um momento de confraternização, acompanhado de consumo de bebidas alcoólicas. A situação tomou um rumo violento quando o padrasto começou a ameaçar a mãe do suspeito. Em um ato impulsivo de defesa, o rapaz tomou um facão e confrontou a vítima.

O confronto resultou em uma série de golpes de facão desferidos pelo jovem contra o padrasto, culminando em sua morte no próprio local. Durante o incidente, outros membros da aldeia conseguiram imobilizar o suspeito até a chegada da polícia.

O jovem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Amambai, onde permanece sob prisão em flagrante. Além da atuação da Polícia Civil, a Perícia Técnica também foi mobilizada para avaliar a cena do crime e coletar evidências relevantes. O caso continua sob investigação das autoridades competentes.