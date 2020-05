Jovem de 22 anos é diagnosticada com tumor raro no quadril: ‘ela não anda mais’

PUBLICIDADE 

A jovem Lediana Araujo dos Santos, de 22 anos, foi diagnosticada com um tumor raro no dia 24 de abril. A doença, que atinge o quadril, impossibilita Lediana de ter uma vida normal. Incapaz de andar, devido às dores causadas pelo tumor, a jovem luta para cuidar do filho, de apenas dois anos.

A tia de Lediana, Carmem Araujo, de 43 anos, conta que a jovem sofre com dores há mais de um ano. Ela conta que, nesse período, a sobrinha recebia um tratamento para osteoporose, mas o tumor foi descoberto apenas em abril deste ano. No entanto, por falta de especialistas na unidade hospitalar, ainda não há um tratamento adequado para a doença de Lediana.

Carmem relata que há 11 dias a família tem se revezado no hospital para cuidar de Lediana. Os parentes também aguardam o diagnóstico completo da doença, para saber qual o tipo de tumor de Lediana, e quais os possíveis tratamentos. A expectativa é de que a paciente seja transferida para uma unidade especializada.

“Ela não anda mais, com dor nas pernas, que estão muito inchadas. Minha sobrinha tem um bebê de dois anos e nem anda, não consegue ter vida normal. Precisa muito do tratamento”, informou Carme ao Portal G1.