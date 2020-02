Jovem de 21 anos é banida do Tinder; descubra o motivo

PUBLICIDADE 

Uma jovem, de 21 anos, foi retirada do aplicativo de relacionamento, Tinder, na versão premium. Segundo Laura Mundy, os usuários do aplicativo costumavam dizer que ela era boa demais para ser verdade.

Laura instalou o aplicativo no celular com o intuito de encontrar um relacionamento. De acordo com ela, o aplicativo a baniu por ela ser “fabulosa demais”. A desconfiança da moça vem de diversos comentários que ela recebia de usuários que a acusavam de utilizar um perfil falso. “’Eu costumava receber mensagens dizendo que eu era um perfil falso ou que usava as fotos de uma modelo”, disse Laura.

Ela descobriu que foi banida ao não conseguir utilizar as funções do aplicativo. Laura ficou decepcionada, pois, segundo ela, o aplicativo é uma das principais ferramentas para conhecer pessoas novas.