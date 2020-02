Jovem de 19 anos sofre tentativa de homicídio na porta de casa

Um jovem, de 19 anos, identificado como Gustavo da Silva Brito foi atingido na noite de quarta-feira (26) com um tiro na cabeça no momento em que estava na porta de casa.

Os familiares contaram à polícia que Gustavo estava na porta de sua casa na noite de quarta-feira, quando dois homens montados em uma moto alvejaram a vítima. Os suspeitos não foram identificados.

Segundo a polícia, um dos tiros atingiu a vítima na cabeça e o outro no tórax. Gustavo foi socorrido e levado para um hospital do município, onde continua internada em estado grave. O caso aconteceu no bairro Santa Rita, em Imperatriz, a 626 km de São Luís.