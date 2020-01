Jovem de 19 anos morre ao ter cabeça esmagada por peça de ferro de 80 kg 

PUBLICIDADE 

Nesta segunda-feira (17), Laércio Silva Damata, de 19 anos, morreu vítima de acidente de trabalho após se desequilibrar enquanto manuseava uma peça de ferro de 80 kg. De acordo com a polícia, a peça caiu sobre a cabeça da vítima.

Ainda de acordo com a polícia, a vítima trabalhava em uma empresa de construções no momento do acidente. Ele estava em cima de uma carreta manuseando a peça quando se desequilibrou. Laércio teria puxado a peça em sua direção e, quando caiu, a peça atingiu a cabeça dele.

A polícia afirmou que a vítima utilizava um capacete de proteção, mas devido ao peso da peça que caiu sobre ele, o equipamento não foi capaz de protegê-lo.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital, mas não resistiu. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML). Caso ocorreu em Queimada Nova-PI.