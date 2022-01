Jovem de 19 anos morre afogado em praia da Bahia

Com ele estava um amigo de 21 anos, que conseguiu sair do mar e precisou de atendimento médico

Após se afogar, Guilherme Rodrigues Santos, de 19 anos, morreu na Praia de Lençóis, na cidade de Santa Cruz Cabrália, no sul da Bahia, na tarde de quinta-feira (21). Com ele estava um amigo, de 21 anos, que conseguiu sair do mar e precisou de atendimento médico.

A Praia de Lençóis é conhecida por ter ondas fortes, além de ser mais profunda que outras praias da região, como a da Coroa Vermelha. De acordo com testemunhas, os dois jovens não sabiam nadar.

O jovem desapareceu pouco tempo depois de entrar na água. O corpo dele flutuou e parou na areia cerca de 20 minutos após o desaparecimento. O amigo dele ficou boiando na maré, até ser levado para a areia, pela correnteza.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros aos dois, e tentou reanimar Guilherme, mas ele não resistiu.