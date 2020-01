Jovem de 19 anos é estuprada em ponto turístico de Salvador

PUBLICIDADE 

Uma jovem foi estuprada na noite da última terça-feira (7) durante um assalto em Itapuã, um dos principais bairros turísticos de Salvador.

A vítima de 19 anos, natural de Teresina (PI), estava em uma praia do bairro, acompanhada do namorado, de 27 anos, que também é do Piauí, quando foram abordados por dois criminosos.

O homem ameaçou matar a moça caso o namorado não entregasse todo o dinheiro que tinha guardado no hotel. Já sem o rapaz no local, o suspeito perguntou para a jovem sobre o lugar que ela morava e disse que não gostava de ninguém do Piauí, porque foi o lugar onde a companheira dele morreu. O homem também disse para a vítima que ele perdeu o filho há três dias.

Após conversarem, o suspeito levou a jovem para trás de uma pedra e a estuprou. Uma viatura da polícia que passava no local espantou o estuprador, que puxou a vítima pelo braço e disse que era para fingir que eram um casal e começaram a correr.

Próximo a um condomínio os dois pararam para a vítima descansar. O criminoso pediu um copo de água na portaria do local. Pouco depois, mais a frente, o homem disse se afastou da mulher, que aproveitou para escapar. A câmera de segurança de um condomínio que fica próximo do local flagrou o momento em que, segundo a jovem, o suspeito tentou fugir com ela.

O casal registrou o crime nas delegacias de Itapuã, do Turista, que fica no Centro Histórico de Salvador, e na Central de Flagrantes, na região do Iguatemi. A polícia trabalha para identificar o autor do crime.

A vítima recebeu atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Itapuã, pois, além do estupro, ela bateu um do joelhos na pedra, e passou por exame no Departamento de Polícia Técnica (DPT).