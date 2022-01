Jovem de 18 anos é ferida a facadas pelo ex-companheiro

A jovem a teve ferimentos no braço e no ombro, foi atendida pelo Samu e encaminhada para uma UPA de Benedito Bentes

Nesta quinta-feira (20), uma jovem de 18 anos foi esfaqueada pelo ex-companheiro no bairro do Antares, em Maceió.



A jovem a teve ferimentos no braço e no ombro, foi atendida pelo Samu e encaminhada para uma UPA de Benedito Bentes. O estado de saúde não foi divulgado.



Testemunhas disseram que o ex-companheiro da jovem chegou no local do crime acompanhado de um outro homem. De acordo com a polícia, o ex-companheiro fugiu logo após o crime e não foi preso.