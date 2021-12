Jovem dá à luz sem saber que estava grávida

Em mais um dia que parecia normal, mulher sentiu fortes dores ao se levantar para trabalhar e, horas depois, viu Sophia nascer

Uma jovem de 22 anos deu à luz em casa, sem saber que estava grávida, em São Vicente-SP. O caso aconteceu no último dia 3.

A jovem Luana da Silva conta que sentiu dores, mas pensou se tratar de cólicas menstruais. Ela disse que, como já tem um filho de 5 anos, pensou que, caso ocorresse outra gravidez, sentiria os sintomas como na primeira gestação. “Sintomas de gestante eu não senti nenhum, e estava menstruando também. A única coisa que senti foi uma cólica muito forte no pé da barriga. E a barriga não cresceu muito para falar que eu estava grávida, ainda mais de nove meses. Não senti enjoo, nada”, conta ao G1.

Na semana passada, porém, Luana, que é atendente, levantou para trabalhar e, quando estava saindo para ir ao serviço, sentiu dores um pouco mais fortes, mas continuou achando que era apenas cólica. “Só que a dor aumentou, aí mandei uma mensagem para o meu patrão avisando que eu estava muito mal e não aguentaria ir trabalhar, então iria no hospital e voltava ao trabalho no outro dia”, conta.

As dores foram aumentando e, antes de ir no hospital, Luana teve de chamar uma ambulância. O marido, o jogador Kaik Geovanny Domingues Borges, 24 anos, auxiliou a jovem. “Ele ainda falou: ‘calma amor, vai passar’, porque nenhum de nós dois imaginava que era um bebê. E eu falei que não estava aguentando de dor e que estava saindo uma substância escura de mim, então ele chamou o Samu e eu fui tomar banho. Nessa hora eu também estava com muita vontade de fazer xixi”, afirma.

Ao entrar no banho, ela conta que a dor se intensificou e decidiu agachar, momento em que sentiu algo no seu órgão genital. Nesse momento, pediu ajuda para o companheiro, para identificar o que era. “Eu falei ‘amor, vou morrer, o que é isso em mim’, e até então eu nem pensava na hipótese de ter um bebê”, diz.

Em seguida, ela conta que deitou e o marido viu que, na verdade, tratava-se de um bebê e que a pequena Sophia já estava nascendo. “Eu fiquei sem acreditar, com medo, mas meu marido ficou calmo e começou a fazer o parto. Eu fiz força para ela vir e ela nasceu, só que ela saiu ao contrário, as perninhas vieram primeiro e depois a cabeça. E ela saiu meio roxinha, sem chorar, e meu marido apertou o peito dela, foi aí que ela reagiu”, relembra.

A bebê, Sophia, nasceu saudável, com 2,8 quilos. Após o parto, a família foi até um hospital, onde constatou-se que estava tudo certo. Como Sophia nasceu sem que a família esperasse, eles não tinham nada para ela e contaram com a ajuda dos amigos e da família para conseguir as coisas.

Apesar da “cara de brava”, Sophia nasceu sem problemas no parto. Foto: arquivo pessoal

“Quando ela nasceu levei um susto. Eu já tenho um filho de cinco anos então não tinha o objetivo de ter mais nenhum, e eu sou nova ainda, então não planejava ter outro agora. E acabou que ela chegou assim, do nada. Veio de surpresa, e eu pensei ‘meu Deus como você estava assim escondida?’. Mas já a amamos muito”, conta ela, rindo.